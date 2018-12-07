Национальный план развития конкуренции утвержден на три года – c2018 по 2020 год включительно. За этот период времени Москва планирует принять определенные шаги, в частности, по госзакупкам. Об этом 7 декабря в рамках публичного обсуждения правоприменительной практики Московского УФАС России по итогам I– IIIквартала сообщил управления ведомства Армен Ханян.

«Необходимо увеличить участие в госзакупках субъектов среднего и малого предпринимательства, как минимум, в два раза по сравнению с 2017 годом», - заявил Армен Ханян.

Он также отметил, что за прошедшие три квартала у нас количество жалоб увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года более чем на 12%.

«Это общие цифры по количеству жалоб, но если смотреть по количеству жалоб, которые подлежали рассмотрению, то их число практически осталось на том же уровне. Обоснованными жалобами из 8,5 тысяч были признаны лишь чуть больше 3 тысяч жалоб, то есть 60% жалоб были признаны необоснованными», - сказал Армен Ханян.

По его словам, Московское УФАС ведет планомерную борьбу с «профессиональными жалобщиками».

«Мы ведем планомерную борьбу с «профессиональными жалобщиками». И нам кажется, что эта работа дает определенные результаты и успех», - добавил руководитель УФАС Москвы.

Он добавил, что также продолжается работа по стандартизации документации в Москве.

«Мы продолжаем нашу работу по стандартизации в Москве, чтобы заказчики не могли выдвигать и выдумывать своих дополнительных требований, а брали просто готовую форму и включают свою документацию. И количество участников в разы увеличилось», - подчеркнул Армен Ханян.

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