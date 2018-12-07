В ноябре 2018года Мосгосстройнадзор продолжил целевые проверки строящихся объектов на предмет их готовности к зиме.



«По поручению правительства Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строящихся объектов. В зимнее время возрастает степень рисков, связанных с прочностью, устойчивостью и надежностью оснований, несущих конструкций зданий,

увеличивается вероятность появления дефектов, которые могут привести к аварийной ситуации как во время строительства, так и во время эксплуатации.Именно в этот период времени требуется проведение специальных мероприятий для обеспечения качества работ и безопасности объектов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В ходе проведенных обследований особое внимание Мосгосстройнадзором было уделено соблюдению требований при ведении земляных работ (в условиях низких температур необходимо использовать укрытия, не допускающие промерзания оснований фундаментов);при монолитных и сварочных работах (необходимо обеспечить технологический прогрев); при отделочных работах (обеспечить тепловой контур для создания требуемого температурно-влажностного режима).

Всего Мосгосстройнадзором совместно с подведомственным Центром экспертиз, исследований и испытаний проверено 139 строящихся объектов на готовность вести строительные работыпри минусовых температурах, а также соблюдение мероприятий по организации стройплощадок. По результатам проверок на 52 объектах выявлено 126 нарушений.Участникам строительства выдано 52 предписания с короткими сроками устранения нарушений. На лиц, допустивших нарушения, оформлено 62 протокола об административном правонарушении в области строительства и наложены штрафы на сумму 8 млн370 тыс. рублей (ООО «Фирма Севстрой-92», «Спецсервиспоставка», АО «СК БИТЭКС», ООО «АМЖ Групп», АО «Проектно-строительное объединение №13», ООО «АНТТЕК», ООО «Альтстрой», ООО «Красный Октябрь-Рассказовка», ООО «Тоннель-2001», АО «СУ-10 Фундаментстрой» и др.).

По всем фактам нарушений направлено 52 обращения в саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям.

В ряде случаев в условиях перепадов температуры участники строительства не всегда выполняли мероприятия, обеспечивающие технологию укладки бетонной смеси при отрицательных температурах воздуха; соблюдение температурно-влажностного режима при производстве фасадных, отделочных, гидроизоляционных и др. работах; сохранение строительных материалов (эксплуатационных характеристик) от воздействия внешней среды.

Основные грубые нарушения выявлены по качеству строительства объектов из монолитного железобетона.

Основные причины нарушений – низкая квалификация рабочих и инженерно-технических работников, отсутствие должного строительного контроля со стороны подрядных организаций и заказчиков, представителей проектных организаций.

По всем выявленнымнарушениям участниками строительства приняты меры. Большая часть нарушений устранена. Остальные находятся на контроле Комитета до полного их устранения.

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