Скандальная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в вечернем платье в обнимку с певцом Николаем Басковым.

"Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый роскошный Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба. Эти серьги - подарок Николая", - пишет артистка.

В комментариях пользователи выразили недоумение в связи с заявлениями звезды.

"Колян уже со всеми переженился, как и Настя. Только оба одни", "У Насти просто очередной бзик", "В СМЫСЛЕ?", "С Настей мужчины скоро начнут бояться даже рядом стоять", - пишут юзеры.

Однако позднее Николай Басков объяснил сообщение о свадьбе в комментарии к публикации. Отвечая на вопрос о том, будет ли свадьба с Волочковой, он отметил: "Конечно, будет, но у каждого своя".

Затем певец выложил в своем Instagram фотографию, а в подписи анонсировал новое шоу о любви.

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