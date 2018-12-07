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Звездная свадьба
Волочкова и Басков по информации Анастасии в Instagram намерены пожениться.
Скандальная балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в вечернем платье в обнимку с певцом Николаем Басковым.
"Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый роскошный Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба. Эти серьги - подарок Николая", - пишет артистка.
В комментариях пользователи выразили недоумение в связи с заявлениями звезды.
"Колян уже со всеми переженился, как и Настя. Только оба одни", "У Насти просто очередной бзик", "В СМЫСЛЕ?", "С Настей мужчины скоро начнут бояться даже рядом стоять", - пишут юзеры.
Однако позднее Николай Басков объяснил сообщение о свадьбе в комментарии к публикации. Отвечая на вопрос о том, будет ли свадьба с Волочковой, он отметил: "Конечно, будет, но у каждого своя".
Затем певец выложил в своем Instagram фотографию, а в подписи анонсировал новое шоу о любви..
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