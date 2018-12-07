Будем здоровы

К такому выводу они пришли, изучив поведение мышей, бегающих в колесе.

Специалисты медцентра Техасского университета (США) выяснили, что даже разовая тренировка слабой интенсивности ускоряет обмен веществ.

Для того, чтобы сделать такой вывод, они наблюдали за мышами, которые три раза «бегали» в колесе по 20 минут. Физнагрузки вызывали снижение аппетита, которое длилось до шести часов.

Ученые объяснили, что тренировки замедляли нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм, и ускоряли нейроны POMC, ответственные за снижение аппетита и сжигание энергии. При этом эффект от одной тренировки сохранялся на протяжении двух дней. Его можно продлить, занимаясь спортом чаще.

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