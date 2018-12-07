Украина готова выступить против России, чтобы защитить свою территорию, заявил в статье для СМИ украинский президент Петр Порошенко.

«Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает свою ползучую аннексию нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина не смогла самостоятельно выдержать российскую военную авантюру. Но сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России», — заявил Порошенко.

По его словам, «поскольку Крым и Донбасс под оккупацией», Украина и мировое сообщество не должны допустить, «чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море».

Президент отметил, что Украине нужна «поддержка международного сообщества», которое должно усилить антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября. Однако, по мнению Порошенко, такие санкции станут «наименьшим ответом» на дейтсвия российской стороны.

Украинский лидер также подчеркнул, что этот инцидент не был отдельным событием, поскольку с 2014 года РФ, утверждает он, регулярно нарушает международные правила, в том числе в море.

Напомним, 25 ноября российские пограничники, применив оружие, задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля вместе с членами экипажей. Все 24 моряка арестованы в РФ по уголовному делу о незаконном пересечении границы.

На Украине по данному факту расследуют уголовное дело о ведении агрессивной войны. В отдельных областях Украины введено военное положение.

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