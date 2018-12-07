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Автомагистраль
Два дня в Москве будет работать выделенная полоса
8 и 9 декабря открыта выделенная полоса на Ленинградском шоссе.
В связи с закрытием станции метро «Ховрино» будут работать компенсационные автобусы маршрута КМ, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенная полоса на участке Ленинградского шоссе от ул. Фестивальная до ул. Беломорская будет работать в предстоящие выходные, 8 и 9 декабря.
Для компенсационных маршрутов будет организован участок выделенной полосы (100 м) на ул. Беломорская для левого поворота на ул. Дыбенко..
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