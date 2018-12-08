Здесь интересно

На фестивале «Путешествие в Рождество», что пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, посетителей ждут 72 зрелищных ледовых шоу, сообщили организаторы.

В Новопушкинском сквере откроется «Ледовый театр», где ежедневно будут идти ледовые балеты в постановке звезды фигурного катания Петра Чернышева. Всего здесь пройдет 46 представлений, в которых примут участие такие именитые спортсмены, как Татьяна Навка, Аделина Сотникова, Елена Ильиных, Артур Гачинский и другие.

А для посетителей ГУМ-катка на Красной площади олимпийский чемпион Евгений Плющенко подготовил 26 представлений. В некоторых из них он сам исполнит главные роли.



В Новопушкинском сквере 14 декабря фестиваль «Путешествие в Рождество» откроет балет «Золушка» на музыку Иоганна Штрауса. А 31 декабря прямо перед новогодней ночью артисты представят премьеру - «Царевна-лягушка». Всего в течение фестиваля этот балет покажут 16 раз. На протяжении месяца москвичей и гостей города также ждут ледовые интерпретации всеми известных и любимых балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также «Чиполлино», «Белоснежка». Цена входного билета на все представления - 100 рублей.

Трибуны «Ледового театра» вместят полторы тысячи человек, так что места хватит всем. В перерывах между шоу все желающие сами смогут выйти на каток и даже посоревноваться в мастерстве со знаменитыми фигуристами. Для взрослых и детей звезды фигурного катания проведут мастер-классы. Для тех, кто принес коньки с собой, вход на каток – свободный. Также на площадке будет работать прокат коньков. Цена - 50 рублей.

Специально для гостей ГУМ-катка на Красной площади олимпийский чемпион Евгений Плющенко подготовил замечательные спектакли по любимым сказкам! Приключения бесстрашной Мари в мышином царстве, история смелой Герды, которая пройдет многие испытания, чтобы спасти замерзшее сердце Кая. А 11, 12 и 13 января на лед выйдет сам Евгений Плющенко, чтобы представить свое спортивное шоу «Короли Льда». Билет на шоу будет стоить 100 рублей.

В дни проведения фестиваля на ГУМ-катке также пройдут мастер-классы. Например, 13 января своим мастерством поделится один из самых любимых фигуристов в Советском Союзе, настоящий виртуоз в выборе программы и музыки - Юрий Овчинников. Он поражал всех сложными элементами, прыжками, удивительной высоты акселями. Гостей фестиваля легенда фигурного катания обучит базовым элементам, покажет, как правильно выполнять перебежки и вращения. Чтобы попасть к нему на бесплатные занятия, нужно заранее записаться на официальном сайте ГУМа.

Тем, кому по душе больше хоккей, представится прекрасная возможность взять уроки мастерства у чемпиона мира и великого спортсмена Алексея Яшина. Во время занятий хоккеист поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. В мастер-классах могут принять участие и взрослые, и дети. Возрастных ограничений нет. Единственное условие - заранее на сайте gum.ru записаться на тренировку с чемпионом.

Покататься на коньках на Красной площади можно ежедневно с 10.00 до 23.30. Вместимость катка - 450 человек. В будние дни взрослый билет стоит 400 руб., а детский (с 7 до 12 лет) - 200 руб. В выходные дни на дневные и вечерние сеансы стоимость взрослого билета - 500 руб., а детского - 300 руб. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский - 300 рублей.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» катки появятся не только на центральных городских площадках, но и в округах: в Бабушкинском парке, на Городецкой улице и на площади Славы. Вход на эти катки - бесплатный.

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