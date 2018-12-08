Спецслужбы Великобритании собираются усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которых они считают близкими к руководству РФ.

В этом списке фигурируют Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Отмечается, что Лондон хочет сузить им пространство для ведения бизнеса и ограничить возможности для свободного передвижения по Европе. Все это станет частью ответных мер Великобритании на инцидент в Солсбери.

Отношения России и Великобритании резко ухудшились после инцидента в Солсбери. Экс-полковника ГРУ Сергее Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества "Новичок", произведенного в России. Москва свою причастность к происшествию категорически отрицает.

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