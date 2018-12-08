Московская сцена

8 и 9 декабря в 19.00 на Малой сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко будут представлены итоги Лаборатории молодых композиторов и драматургов "коOPERAция-2018". Шесть новых мини-опер будут показаны в формате иммерсивного спектакля.

В этом году проект объединил 12 молодых, но уже успешно заявивших о себе, композиторов и драматургов из России, Украины и Германии: драматурги – Евгения Беркович, Екатерина Бондаренко, Дана Жанэ, Андрей Иванов, Кира Малинина и Татьяна Рахманова; композиторы – Дмитрий Бученков, Анна Поспелова, Адриан Мокану (Украина), Николай Попов, Артем Пысь, Оле Хюбнер (Германия). В отличие от первого сезона, к авторам с самого начала работы присоединились режиссеры: Юрий Квятковский, Сергей Морозов, Алексей Смирнов, Елизавета Бондарь, Капитолина Цветкова-Плотникова и Ася Чащинская.

За время образовательного этапа, который прошел в конце июля, они прошли все этапы создания оперного произведения с нуля: знакомство с потенциальными соавторами, объединение в творческие группы по модели "драматург – композитор – режиссер", рождение идеи будущей оперы, создание либретто и партитуры. В итоге за три месяца были созданы шесть мини-опер продолжительностью 20 минут для трех солистов и камерного ансамбля. Расширяя поле эксперимента, в этом году в постановке также заняты танцовщики, перформеры из России и Франции и даже ди-джей, а также музыканты Центра электроакустической музыки Московской консерватории.

Зрителей ждут шесть абсолютно новых партитур и полное погружение в звуковые и театральные реальности, придуманные участниками проекта. Опера с ди-джеем, опера с роботом и опера с парфюмом – вот далеко не полный список инноваций, придуманных для проекта.

9 декабря сразу после окончания спектакля в зале состоится дискуссия: к обсуждению увиденного и услышанного приглашаются эксперты и все желающие.

Непохожесть лаборантов друг на друга и неприверженность какому-либо одному направлению – принципиальная позиция кураторов. В отличие от первой Лаборатории, где все оперы были представлены в виде единого спектакля, в этом году режиссеры в самого начала принимали участие в создании оперы, поэтому мини-спектакли получились очень непохожими друг на друга. Основные исполнительские силы остались прежними. Это партнеры проекта – ансамбль "Галерея актуальной музыки" под руководством Олега Пайбердина, театр голоса "La Gol" Наталии Пшеничниковой, вокальный ансамбль InterACTive и театральная компания RADI SVETA. Художник-постановщик – Соня Кобозева, художник по свету – Александр Романов, медиахудожник – Ян Калнберзин.

"КоOPERAция" – независимый творческий и образовательный проект, не имеющий аналогов в России. Лаборатория была придумана московским режиссером Екатериной Василёвой и реализуется при поддержке Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Его цель – вовлечение молодых авторов в сферу музыкального театра, создание и продюсирование новых оперных сочинений, исследование границ оперного жанра и законов современного музыкального театра через анализ актуальных проблем живого театрального процесса.

Художественный руководитель лаборатории – режиссер Екатерина Василёва.

В итоговый показ вошли следующие оперы:

CURIOSITY

Текст: Татьяна Рахманова

Музыка: Николай Попов

Режиссер: Алексей Смирнов

IMPRINTS | ОТПЕЧАТКИ

Текст: Екатерина Бондаренко

Музыка: Анна Поспелова

Режиссер: Сергей Морозов

ЭК

Текст: Андрей Иванов

Музыка: Дмитрий Бученков

Режиссер: Елизавета Бондарь

РЫБА И ВЕПРЬ

Текст: Кира Малинина

Музыка: Оле Хюбнер (Германия)

Режиссер: Капитолина Цветкова-Плотникова

FEUX FOLLETS | БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ

Текст: Дана Жанэ

Музыка: Адриан Мокану (Украина)

Режиссер: Ася Чащинская

TEO | Teo | THEO

Текст: Евгения Беркович

Музыка: Артём Пысь

Режиссер: Юрий Квятковский

Руководитель лаборатории – Екатерина Василёва

Дирижер-постановщик – Олег Пайбердин

Художник-постановщик – Софья Кобозева

Художник по свету – Александр Романов

Хореограф – Ярослав Францев

Исполнители:

Ансамбль "Галерея актуальной музыки"

Театр голоса "La Gol"

Ансамбль "InterACTive"

Театральная компания "Radi Sveta"

При поддержке Центра электроакустической музыки Московской консерватории

Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

08.12 — 09.12

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