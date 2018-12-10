Образование/Карьера

Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам

субъектов и органам местного самоуправления. Для них будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции. Об этом рассказал директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.



По его словам, в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.



По новому законопроекту, в этот список войдут учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из бюджета. На всех работников этих организаций предлагается распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей».



К таким работникам предъявят и требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.



Баснак также отметил, что популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является «сомнительной», поскольку «Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью».



Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тыс. рублей. Если законопроект будет принят, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов и канцелярской печатной продукции. Кроме того, работникам бюджетных учреждений можно будет принимать ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.



За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом.

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