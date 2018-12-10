Происшествия

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) начал расследование после сообщений о возможной причастности России к акциям протестов в стране.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что знаком с материалами СМИ, согласно которым сотни связанных с РФ аккаунтов в Twitter ежедневно публиковали призывы к протестам.

«Я слышал эти слухи. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — заявил Ле Дриан. Он также отметил, что позиции России и Франции отличаются по многим вопросам, хотя есть и поле для сотрудничества.

Ранее Служба безопасности Украины также сообщила, что российские спецслужбы могут быть причастны к организацию протестов во Франции.

В качестве доказательства в СБУ привела фотографию, на которой запечатлены два человека с флагом самопровозглашенной ДНР. По данным службы, на фото — Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Напомним, акции протеста против повышения цен на бензин начались 17 ноября. 6 декабря сообщалось, что Елисейский дворец принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов, в частности на топливо.

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