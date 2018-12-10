Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью СМИ заявил, что Россия на сегодняшний день «представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм».



К этому мнению он пришел по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам, которая состоялась недавно в Оборонном колледже НАТО в Риме. По его словам, на этом мероприятии «тема терроризма почти не поднималась, а вот „российская угроза“ фигурировала почти во всех докладах».



Гиллис заявил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире.



«Русские считают, что мы уже вступили в многополярный постамериканский мир и поэтому не приемлют отныне того, что они считают диктатом со стороны США», — подчеркнул он, добавив, что целью России сейчас является восстановление влияния в местах, которые когда-то были буферными зонами у ее границ.



Он также заявил, что российский представитель якобы дал ясно понять, что Россия будет добиваться уважения со стороны других стран любой ценой, и что «Россия прилагает усилия для подрыва единства Европейского Союза и НАТО с целью ослабления».



Гиллис также рассказал, что Россия «видит себя окруженной „горячими точками“ противостояния с Западом, которыми являются Сирия, Крым, страны Балтии и Калининград, Кавказ, Афганистан и некоторые другие страны».



Для достижения своих целей Россия «будет прибегать к различным „гибридным методам“, таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и другим способам», добавил он.

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