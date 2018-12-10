«Коллеги, выключайте Марфу Кузьминичну! Кроме запретов и ограничений в политике есть и другие инструменты,»-продолжил свою мысль депутат закса Петербурга Максим Резник.

Депутат закса Санкт-Петербурга Максим Резник на очередном заседании, где депутат-единорос Денис Четырбок предложил ввести очередное ограничение на продажу алкоголя, выступил с призывом к коллегам перестать все запрещать. Видео заседания транслировалось на сайте закса.

«У всех у нас есть такой избиратель Марфа Кузьминична. Она сидит на скамейке и про всех все знает. Она знает, что Светка приходит поздно, поэтому подросткам нужно запретить шляться. Она знает, что Васька много курит, поэтому везде нужно запретить курить. Она знает, что семья Самсоновых много пьет, поэтому нужно запрещать пить. Также она знает, что в квартире над нею много веселятся, поэтому нужно запретить энергетики и так далее. Эта политика Марфы Кузьминичны, которую мы проводим, она очень однобока, потому что существуют и другие слои общества. Город состоит не только из бабушек на скамейке. Не нормально, когда парламент начинает контролировать, кто с кем спит, кто пьет, кто курит и так далее. Это бесконечное вмешательство в личную жизнь граждан, в экономику. Это нелепое регулирование, которое с одной стороны ни на что не влияет, а с другой стороны постоянно затрудняет жизнь бизнесу, кажется не очень дальновидной политикой. Поэтому коллеги выключайте Марфу Кузьминичну, давайте действовать более цивилизовано. Кроме запретительных мер и бесконечных ограничений в политике есть и другие инструменты, гораздо более цивилизованные и современные», — считает депутат.

Несмотря на это выступление, закс Петербурга в первом чтении принял законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Он устанавливает к магазинам, торгующим алкоголем, требование о размере уставного капитала не менее 700 тыс. рублей.

Ранее глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил перестать запрещать концерты рэп-исполнителей, а выдавать им правительственные гранты. На рэперов обратили внимание после того, как исполнителя Хаски задержали в Краснодаре и арестовали на 12 суток.

Уже через 4 дня арест отменили, но пока Хаски отбывал арест, рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC провели концерт в его поддержку, на котором собрали около 6 млн рублей. Эти деньги Хаски пообещал передать правозащитникам, которые оказывали ему правовую помощь, и музыкантам, чьи концерты отменяли из-за идеологических и политических причин.

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