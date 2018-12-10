На заметку

«Мне очень с ней повезло, поэтому она заслуживала шесть колец на выбор», — пояснил он потом в СМИ.

В Майами (штат Флорида, США) 32-летний манекенщик - Деннис Браун II - приобрел шесть обручальных колец для любимой девушки.



Чтобы сделать предложение, он нанял организатора праздников, который следил, чтобы все шло по плану, за внешность Денниса отвечал стилист, помещение оформляли флорист и драпировщик, а съемкой занимался профессиональный фотограф.



В решающий момент молодой человек встал на колено перед девушкой и открыл коробку, в которой лежали шесть обручальных колец c бриллиантами разных размеров и форм.

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