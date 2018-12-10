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Экономика

Рейтинг определил место России в списке стран с развивающейся экономикой

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Рейтинг определил место России в списке стран с развивающейся экономикой

ИА «РОСБАЛТ» 10 декабря 2018г., 10:32

РФ заняла вторую позицию среди государств с развивающейся экономикой

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Россия заняла второе место в списке стран с развивающейся экономикой.

В предыдущей версии рейтинга страна находилась на седьмой строчке. Таким образом, ей удалось улучшить свои позиции сразу на пять пунктов и набрать 2,36 баллов.

Лидирует с небольшим отрывом Малайзия (2,55 баллов), на третьем месте — Китай (1,39). Далее следуют Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили и Южная Корея.

При этом, в частности, Турция значительно ухудшила свое положение и вместо пятой строчки оказалась на 20-й.

Эксперты учитывали при составлении рейтинга рост ВВП в 2018 году, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций.

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