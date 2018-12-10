Мода/Шоппинг

Французская компания Chanel решила не использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих изделиях.



Компания перестанет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската. Что касается меха, то компания и раньше практически не использовала его, отмечает портал.



Павловски заявил, что стало очень трудно найти кожу, которая «отвечает стандартам качества и этики компании», поэтому модный дом сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи. В то же время он отметил, что изделия из кожи экзотических животных не сразу перестанут продаваться в бутиках бренда.



Глава Chanel Карл Лагерфельд заявил, что не помнит, когда компания использовала мех в своих коллекциях. По поводу кожи экзотических животных он заявил, что компания «сделала это, потому что это витает в воздухе, а не потому, что нам это навязали». «Это свободный выбор», — приводит портал слова главы модного дома.

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