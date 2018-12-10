В Роскачестве советуют выбирать для украшения на Новый год живую елку.

Как отмечают экологи, урон природе наносит только незаконная вырубка, а вот деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках.

Кроме того, деревья вырубают там, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов и в зоне ЛЭП. Лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. А за срубленные к Новому году деревья лесничество получает деньги, которые идут на восстановление территории.

Покупать елки нужно только при наличии у продавца разрешительного талона на торговлю, кассового аппарата, прайс-листа, линейки для замера дерева, упаковочного материала и книги отзывов и предложений.

Эксперты объясняют, что свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна – около 12. Чтобы продлить растению жизнь, нужно разместить его вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды.

Воду советуют своевременно подливать, а для подкормки использовать специализированное средство или народный рецепт – ложку сахара и растолченную таблетку аспирина.

При выборе дерева нужно потрогать рукой ветки, они должны быть эластичными и легко гнуться, ствол же должен быть покрыт иголками. Также нужно разломать пару хвоинок в руке. Если дерево хорошее, появиться характерный приятный аромат. А если постучать стволом о землю, иголки от ударов не должны осыпаться.

Опасаться принести на елке из леса опасных для человека насекомых не стоит, поскольку клещи на деревьях обычно не живут. Что касается искусственной елки, то с точки зрения экологии у нее есть лишь один весомый плюс – долговечность.

Ранее главный Дед Мороз страны посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшках, чтобы после праздника не выбрасывать их, а пересадить в грунт.

Он также предостерег от покупки искусственных елок, так как для их производства используется много нефти, а сами изделия, попадая в почву, наносят вред экологии.

В конце ноября выбрали главную новогоднюю ель страны. Она приедет в Кремль из Щелковского района Подмосковья. Возраст выбранной ели – 100 лет, высота – 27 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров. Елку привезут в столицу 18 декабря. Самыми важными критериями при выборе стали внушительный возраст ели и ее красота.

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