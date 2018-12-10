Будем здоровы

Специалисты из испанского университета Ровира и Виргила назвали идеальную диету, которая помогает похудеть раз и навсегда. Это низкокалорийная средиземноморская диета.

Она помогает снизить массу тела и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с большим весом и метаболическим синдромом.

В опыте приняли участие более 600 пациентов, которые страдают лишним весом и метаболическим синдромом. Их возраст составлял от 55 до 75 лет.

При этой диете рацион питания подразумевает под собой употребление в больших количествах свежих фруктов и овощей, орехов, семян, бобовых, а также макаронных изделий на основе зерновых культур и хлеба из муки грубого помола. Во время этой диеты врачи рекомендуют сократить употребление красного мяса. Лучше отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.

После окончания исследования 33,7% участников, которые придерживались такой системы питания и занимались спортом, через год потеряли не менее 5% от исходной массы тела и стали лучше усваивать глюкозу.

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