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Автомагистраль
Ограничение в движении в центре Москвы вызваны киносъемками
Хитровская площадь перекрывается на один день, для жителей и спецтехники проезд разрешен.
Движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют из-за киносъемок, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Ограничение будет действовать 13 декабря с 7:00 до 22:00 на участке Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку.
Будет введено перекрытие с возможностью проезда жителей близлежащих домов и спецтранспорта.
Ранее сообщалось, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января..
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