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Автомагистраль

Ограничение в движении в центре Москвы вызваны киносъемками

Фото: www.flickr.com

Ограничение в движении в центре Москвы вызваны киносъемками

M24.ru 10 декабря 2018г., 11:32

Хитровская площадь перекрывается на один день, для жителей и спецтехники проезд разрешен

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Движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют из-за киносъемок, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничение будет действовать 13 декабря с 7:00 до 22:00 на участке Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку.

Будет введено перекрытие с возможностью проезда жителей близлежащих домов и спецтранспорта.

Ранее сообщалось, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января.

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Москва-Инфо
   