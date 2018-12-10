Автомагистраль

Движение транспорта в районе Хитровской площади перекроют из-за киносъемок, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничение будет действовать 13 декабря с 7:00 до 22:00 на участке Хитровской площади в районе дома 3 по Хитровскому переулку.

Будет введено перекрытие с возможностью проезда жителей близлежащих домов и спецтранспорта.

Ранее сообщалось, что Тверская улица станет пешеходной в дни подготовки и празднования Нового года – с 29 декабря по 3 января.

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