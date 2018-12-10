11 и 12 декабря в манеже «Спартак» в парке «Сокольники» (Малый Олений пер.23, стр. 1А) состоится первый Межрегиональный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол-РОССИЯ 2018», в котором примут участие 16 команд.

«В этом году у нас в стране прошло одно из важнейших и серьезнейших мероприятий – Чемпионат мира по футболу, – заявил на пресс-конференции в Издательском доме «Аргументы и Факты» руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. – Помимо этого, 2018 год – это год 30-летия победы олимпийской сборной во главе с капитаном Виктором Лосевым в Сеуле в 1988 году. И мы решили, что было бы неплохо завершить этот год турниром для артистов из разных регионов страны. У нас вДепартаменте национальной политики и межрегиональных связей родилась идея пригласить некоторые регионы и выставить для участия в этих соревнованиях команду «Диаспоры Москвы». Для зрителей приготовлен сюрприз –12 декабря в 15:00 состоится гала-матч между сборной участников турнира и той знаменитой олимпийской сборной, которая празднует в этом году 30-летие победы в Сеуле. Также в этом матче сыграют известные политики и чиновники».

«Идея этого фестиваля давно висела в воздухе, – отметил Юрий Давыдов, организатор футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол-РОССИЯ». – Восемь раз мы уже проводили чемпионаты мира среди артистов. В течение десяти дней мы играем в футбол, даем концерты, занимаемся благотворительной деятельностью. Мы делали это для всего мира, а внутри страны такого мероприятия не было. […] Футбол является поводом, чтобы собрать артистов в одном месте – совершенно разножанровых представителей разных национальных культур. Концерты будут проходить в манеже «Спартак» и во время футбольных матчей. У нас посреди поля будет стоять импровизированный подиум, с которого артисты из разных регионов будут показывать свое искусство. Лучшие из лучших выступят в концертном зале «Градский Холл» 12 декабря в 19:00. Среди участников: Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Сергей Минаев, Денис Майданов, группа Uma2rman, Виктор Зинчук, Михаил Гребенщиков, Ираклий Пирцхалава и целый список наших зарубежных гостей, входящих в нашу Cборную мира».

«Те ребята, которые смогут приехать из той олимпийской сборной, с удовольствием приняли это приглашение и с радостью приедут и поучаствуют в этом футбольно-музыкальном празднике, – подчеркнул капитан олимпийской сборной СССР 1988 года Виктор Лосев. – Понятно, что они уже не такие молодые и резвые. Но то, что они смогут показать на футбольном поле, думаю, будет интересно всем болельщикам. С украинцами из этой сборной я не виделся уже около 30 лет. Поэтому сама возможность встретится и сыграть еще раз в одной команде дорогого стоит».

12 декабря в 15:00 состоится гала-матч между сборной лучших участников турнира и олимпийской сборной СССР 1988 года. В составе олимпийской сборной: Виктор Лосев, Алексей Чередник, Гела Кеташвили, Сергей Горлукович, Арвидас Янонис, Игорь Добровольский, Евгений Кузнецов, Евгений Яровенко, Владимир Татарчук, Александр Бородюк, Владимир Лютый, Арминас Нарбековас, Алексей Прудников.

В Чемпионате примут участие 16 сборных.

Группа А: Московская область, Омская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург.

Группа B: Республика Татарстан, Республика Калмыкия, Воронежская область, Чеченская Республика.

Группа С: Сборная регионов Российской Федерации, Нижегородская область, Ярославская область, Сборная мира.

Группа D: Свердловская область, Республика Башкортостан, Москва («Старко»), Диаспоры Москвы.

Соревнования проводятся в формате «7 на 7», матчи будут состоять из двух таймов продолжительностью по 15 минут и пятиминутного перерыва между таймами.

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