Здесь интересно

К Новому году и Рождеству будет реализовано два световых представления, которые оттранслируют на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» с 14 по 20 декабря 2018 года.



«Два красочных световых шоу, посвященных празднованию Нового года и Рождества, можно будет видеть по вечерам на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» с 14 по 20 декабря. Зрелищные представления «Путешествие в Рождество» и «Новогодняя Москва» планируют транслировать с 19:00 до 22:00. В показах используется технология видеомэппинга. У каждого мини-фильма будет свое музыкальное и звуковое сопровождение. Световые проекции будут превращать здание «Манежа» то в комнату, освещенную светом камина, то в гигантский подарок, завернутый в оберточную бумагу, то в веселую карусель», - отмечается в материале.



Шоу «Новогодняя Москва» посвящено ожиданию праздника. Зрители увидят снежную пургу и зимний городской пейзаж, вечернюю столицу в огнях иллюминации и нарядную новогоднюю ель, смогут заглянуть в необычный магазин с подарками и стать свидетелями приготовления праздничного стола. В финале звездное ночное небо расцветит яркий фейерверк.



Представление «Путешествие в Рождество» увлечет зрителей в сказку, а их проводником станет Рождественская звезда. Друг друга сменят образы из детства и символы праздника: винтажный паровоз, конвейер с игрушками, кондитерская с имбирными пряниками. В конце истории все праздничные сюрпризы станут частью большого подарка, а звезда-проводник украсит ель.

.