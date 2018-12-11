версия для печати
Происшествия
Выясняются обстоятельства сбоя в метрополитене
Зеленая ветка метро встала из-за неисправности состава.
Причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".
Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Сбой произошел в 09:00. По последним данным, движение уже восстановлено и вводится в график.
Ранее сообщалось о проблемах в движении
Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро.
На участке фиолетовой ветки от "Котельников" в центр поезда ходят с увеличенными интервалами. По словам пассажиров, на каждой станции ветки составы стоят по несколько минут. На зеленой ветке интервалы движения были увеличены на 7–10 минут.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.