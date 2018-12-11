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Происшествия

Выясняются обстоятельства сбоя в метрополитене

Фото: канал Mash

Выясняются обстоятельства сбоя в метрополитене

M24.ru 11 декабря 2018г., 09:48

Зеленая ветка метро встала из-за неисправности состава

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Причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".

Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Сбой произошел в 09:00. По последним данным, движение уже восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось о проблемах в движении Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро.
На участке фиолетовой ветки от "Котельников" в центр поезда ходят с увеличенными интервалами. По словам пассажиров, на каждой станции ветки составы стоят по несколько минут. На зеленой ветке интервалы движения были увеличены на 7–10 минут.

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Москва-Инфо
   