Происшествия

Причиной сбоя движения на Замоскворецкой линии метро стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".

Движение отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской". Сбой произошел в 09:00. По последним данным, движение уже восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось о проблемах в движении Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро.

На участке фиолетовой ветки от "Котельников" в центр поезда ходят с увеличенными интервалами. По словам пассажиров, на каждой станции ветки составы стоят по несколько минут. На зеленой ветке интервалы движения были увеличены на 7–10 минут.

.