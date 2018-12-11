Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут принять участие в конкурсных мероприятиях и более 8 тысяч бесплатных мастер-классов - посетителям предложат научиться готовить праздничные блюда и мастерить новогодние подарки для друзей и близких. Об этом сообщил Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Обучение пройдет в фестивальных шале, присоединиться без регистрации могут все посетители.



«На площади Революции придумали новый формат новогоднего бутика - Metropol Grand Cafe, в котором дети смогут приготовить елочки-брауни, испечь пряные рождественские кексы и сварить ароматный, горячий какао. А по соседству, в местной кулинарной школе под названием «Гастрономия. Вокруг света» опытные педагоги познакомят детей с рецептами праздничных блюд разных стран: венского шницеля, австрийского рыбного салата, чешского штруделя, английского имбирного печенья, японских сладостей «моти». На Строгинском бульваре гостей научат готовить «сказочные блюда» плюшки Фрекен Бок и «молодильные яблочки» в карамели. В ходе мастер-классов на Семеновской ярмарке мы вспомним старинные рецепты. Например - испечем пирог с курицей по любимому рецепту Ивана Грозного и сварим солянку из «Ручной книги русской опытной хозяйки» Екатерины Авдеевой, опубликованной в 1842 г. А еще - приготовим самые вкусные блюда по традиционным рецептам российских регионов (сибирские пельмени, треску по-мурмански, утку, по рецепту из Владимирской области», - рассказали в оргкомитете.



Кроме того, на Тверской площади на «Рождественской кухне» ежедневно будут идти театрализованные кулинарные мастер-классы, здесь будут читать фрагменты литературных произведений разных стран и готовить описанные в них блюда. Секреты приготовления салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» раскроют в «Большой Буфетной» на Сиреневом бульваре в Троицке и «Поварской школе» на площади Славы в Кузьминках.



На площади Юности в Зеленограде детей будут учить готовить картофельные зразы по-новгородски, хворост по-татарски, свердловские слойки и петербуржские пышки. В Климентовском пер. будет работать детская кулинарная школа «ТипТоп».



Как создать новогодние и рождественские подарки для близких покажут на «Фабрике подарков» на ул. Ярцевская и в «Стране игрушек» на ул. Рождественка. В «Креативной студии» на Тверском бульваре дети вырежут рождественский городок в технике киригами, а на площадке возле памятника Сергею Есенину соберут устройство для показа мультфильмов, светильник, часы и движущегося мини-робота. В «Столярной мастерской» на площади Славы гостям фестиваля покажут, как из деревянных брусков смастерить фигурки сказочных героев, полку в форме новогодней ели или елочные игрушки.



На ул. Кузнецкий мост в шале «Сказочное пространство» детям расскажут историю карнавалов и предложат придумать дизайн маскарадных масок, смастерить тряпичных кукол и создать модные образы для игрушек. С 18 по 21 декабря здесь откроется «Школа хороших манер». На ул. Новый Арбат будет работать Детская театральная школа иностранных языков.



Кроме того, гостей фестиваля познакомят с историей зимних праздников.

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