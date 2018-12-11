Борьба самбо становится олимпийским видом спорта. Об этом 11 декабря в ходе пресс-конференции, посвященной временному признанию самбо МОК и перспективам вхождения самбо в программу Олимпийских игр, сообщил президент ФИАС Василий Шестаков.



Он также отметил, что признание самбо МОК имеет большое значение не только для развития самой дисциплины, но и для всего российского спорта.



«Впервые в истории олимпизма, олимпийского движения российский вид спорта получил признание. Это имеет большое историческое значение не только для самбо, но и для всего российского спорта», - отметил Василий Шестаков.



Как отметил Василий Шестаков, Международная федерация самбо (ФИАС) получила право на ежегодное финансирование со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) после временного признания.



«Признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: возможность стать членом Ассоциации признанных международных федераций. Мы уже практически полноправная федерация, которую признали. ФИАС получает статус наблюдателя на встречах исполкома МОК с федерациями летних олимпийских видов спорта. ФИАС получает право на ежегодное финансирование со стороны МОК, это 32 тысячи долларов в год», - сообщил Василий Шестаков.



Решение о временном признании самбо сроком до трех лет было принято в ходе заседания исполкома МОК в Токио 30 ноября 2018 года.

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