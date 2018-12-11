Будем здоровы

Cейчас многие будут изучать друг у друга пальцы руки. Пусть, пуcть будет так. Тем не менее по данным ученых женщины с lдлинным безымянным пальцем имеют склонность к изменам, говорится в исследовании.

Биологи из Оксфорда утверждают, что на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Чем больше соотношение, тем больше в организме женщины этого гормона.

Повышенное содержание эстрогенов может приводить к неудовлетворенности отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров.

Такой же эффект прослеживается и у других животных – человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.

Ранее ученые из университета штата Флорида рассказали о факторах, способствующих измене. 3,5 года они наблюдали за 233 парами, недавно вступившими в брак.

.