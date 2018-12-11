Будем здоровы
Неверные женщины отличны от других
Чем склонность к изменам больше, тем длиннее их безымянный палец.
Cейчас многие будут изучать друг у друга пальцы руки. Пусть, пуcть будет так. Тем не менее по данным ученых женщины с lдлинным безымянным пальцем имеют склонность к изменам, говорится в исследовании.
Биологи из Оксфорда утверждают, что на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Чем больше соотношение, тем больше в организме женщины этого гормона.
Повышенное содержание эстрогенов может приводить к неудовлетворенности отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров.
Такой же эффект прослеживается и у других животных – человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.
Ранее ученые из университета штата Флорида рассказали о факторах, способствующих измене. 3,5 года они наблюдали за 233 парами, недавно вступившими в брак..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.