Московская сцена

11 декабря в Большом зале Московской консерватории выступят звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан, сопрано Аида Гарифуллина и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Каждое сольное выступление Аиды Гарифуллиной в Москве – редкость, событие, которого с замиранием сердца ждут преданные меломаны. Насыщенный гастрольный график певицы включает в себя престижные концертные залы мира. Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина имеет контракт с крупнейшим музыкальным лейблом Decca Classics, она пела с Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Саффина, Анной Нетребко, Хосе Кареррас, Хуаном Флорес и другими. Плотные творческие взаимоотношения у певицы сложились с дирижером Валерием Гергиевым и его коллективами.

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего". Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных домов и концертных залов мира. В 2017-м она получила за лучший сольный альбом награду ECHO Klassik, которую называют "Оскаром" в классической музыке, а в 2018 году она стала номинантом премии Grammy.

Неакадемическая широкая публика открыла для себя голос и красоту Аиды Гарифуллиной в 2011 году на шоу "Призрак оперы", где певица спела дуэтом с Димой Биланом. А на открытии чемпионата мира по футболу в Москве весь мир увидел и услышал Аиду Гарифуллину в дуэте с Робби Уильямсом, имевшем огромный успех и резонанс в мире.

Обладательница легкого сопрано и изумительного полетного тембра, Аида Гарифуллина равно хороша как на театральной, так и на концертной сцене. Публика и критика с восторгом отмечают не только ее талант, блестящее владение голосом и яркий артистический темперамент, но и ослепительную красоту, обаяние и изысканный вкус певицы.

Программа концерта Аиды Гарифуллиной в Большом зале консерватории изящно сложена из арий итальянской и французской оперы XIX века, которые прозвучат в первом отделении, и русской и татарской классики во втором. Этот подход Гарифуллина часто применяет не только на концертах в России, но и на зарубежных сольных выступлениях. Он позволяет представить слушателю широчайший диапазон красок как традиционной европейской оперной культуры, так и национальной академической музыки в России.

В программу первого отделения концерта войдут эталонная для итальянской музыки ария Casta Diva Винченцо Беллини, "Элегия" Жюля Массне, "Вальс Джульетты" Шарля Гуно и "Рассвет" Руджеро Леонкавалло. Каждая ария – настоящая жемчужина в репертуаре Аиды Гарифуллиной.

Второе отделение откроют любимые зрителем "Половецкие пляски" А.П. Бородина с хором и, конечно, зазвучит "Улетай на крыльях ветра" в исполнении самой Аиды Гарифуллиной. Следом – сцена таяния из оперы "Снегурочка" Н.А. Римского-Корсакова и серенада "О, дитя" П.И. Чайковского. Татарская музыка будет представлена оркестровым "Танцем огненной ведьмы" Фарида Яруллина из балета "Шурале" и песней "Жидегэн чишмэ" Сары Садыковой.

Отдельную ценность представляет выступление на сцене БЗК Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением его художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста России Александра Сладковского, которого всегда ждут в Москве. С этим оркестром связана важнейшая творческая веха в карьере Аиды Гарифуллиной: выступление в Москве с прославленным коллективом в рамках программы "Одаренные дети Татарстана" принесло 13-летней Аиде первый крупный успех, за которым последовала стипендия фонда Ф.И. Шаляпина "Лучший голос года".

Большой зал Московской консерватории

15:08

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