Образование/Карьера

Представители системы образования Финляндии проявили повышенный интерес к проектам общего образования, реализуемым в школах Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента образования столицы Исаак Калина. Делегация Департамента образования города Хельсинки во главе с руководителем ведомства Лиисой Похьелайнен побывала в московской школе №1560 на уроках в медицинском и инженерном классах.

Также большой интерес у гостей вызвал проект «Московская электронная школа».

Глава департамента образования Хельсинки Лииса Похьелайнен отметила, что образовательные проекты разработаны проекты «систематично и продуманно».

«Мы отметили большое количество интересных моментов, используемых в “МЭШ”. Некоторые из этих идей мы бы хотели использовать по возвращение на родину. Особенно нам понравились технологичные решения, применяемые для анализа данных», - отметила Лииса Похьелайнен.

Она добавила, что материалы “МЭШ” не только удобны для детей и их родителей, но и развивают мотивацию к учебе.

Лииса Похьелайнен пригласила с ответным визитом в Хельсинки Исаака Калину для продолжения сотрудничества.

«В августе этого года Лиса Похьелайнен побывала в Москве на международном форуме “Город образования”, где впервые наглядно увидела, как работают проекты столичной системы образования. Ее тогда очень заинтересовал опыт Москвы. Сегодня она приехала с огромной командой своих коллег, которые очень внимательно изучают то, что мы делаем. Давайте признаем, что внимание к московской школе лидеров мирового образования говорит о многом", - отметил руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

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