Московская сцена

Azamat сочетает в себе очень разные грани в мире музыки. Его новый альбом Opus 1 был выпущен 24 октября 2018 года, и это, действительно, что-то космическое. Azamat нашел связь между традиционными формами электронной музыки, хоровым и оперным пением, модульными синтезаторами и аналоговыми инструментами.

Вторая сторона этого музыканта скрывается за именем Agraba, но это уже другая история, которую можно услышать, например, на танцевальных мероприятиях. Но сейчас на первое место вышел Azamat, который следует за своими стремлениями и особенным звучанием. Мы съездили к нему в дом на озере и поговорили о его отношениях с музыкой, творчестве и многом другом.

В одном интервью ты говорил, что связь с музыкой у тебя идет с детства. Что больше всего повлияло на твое становление музыкантом?

Я пережил многое вместе с музыкой. Она – проводник, который помогает мне справляться со всеми жизненными ситуациями. Я не представляю, что было бы со мной, если ее не было бы в моей жизни, чем бы я занимался. Потому что я всю жизнь занимаюсь только этим и благодарен всевышнему, что он дал мне такую возможность.

А в твоей семье была музыка?

Она была, но не настолько много, насколько мне бы хотелось. Родители до какого-то момента не верили по-настоящему в мое увлечение. И одним из стимулов было сделать приятно отцу, который лишь относительно недавно поверил в меня как музыканта, хотя я уже достаточно давно этим занимаюсь. По его жизненным восприятиям музыкальная карьера – это несерьезно. Он не хотел, чтобы сын этим занимался.

Как музыка помогла тебе пережить неприятные жизненные ситуации?

В начале моего музыкального пути, я в какой-то степени пострадал от иллюзий вседозволенности, царящих в ночной клубной жизни. Это было связано с моей свободой, что вдвойне повлияло на отношение моих родителей к моей деятельности. Но это не остановило меня, а наоборот, когда я вернулся, желание поменять их позицию было большим стимулом для меня. За два-три года карьера стремительна выросла. Только тогда отец начал понимать, что моя склонность к музыке – это серьезно. Хотя мама всегда поддерживала меня.

Фото: портал Москва 24/Елизавета Хлебникова

Как зарождалась и развивалась твоя страсть к музыке?

Вначале была музыкальная школа по классу фортепиано. Затем подростковые рок группы, потом знакомство с электронной музыкой. И все приходило с опытом, становилось все более профессиональным, что давало мне какие-то ресурсы, например, гонорары, чтобы я мог и дальше реализовываться в этой деятельности.

Под псевдонимом Agraba ты пишешь танцевальную музыку, а под именем Azamat создаешь совсем другое. Ты говорил, что ты не в себе, можешь ли ты это состояние как-то описать?

Это самоирония. То над какой музыкой я сейчас работаю — к этому я и шел всегда, но раньше мои возможности не позволяли делать это в полную силу. С самого начала я писал музыку, но моя музыкальная карьера началась с диджеинга. Этот выбор был связан с тем, что мои композиции начали играть другие диджеи и клубы начали интересоваться мной, а я тогда еще не умел пользоваться диджейской аппаратурой, это и натолкнула меня на обучение диджейскому искусству.

Сначала были гастроли, и это мне все сильно нравилось, но со временем я понял, что выгораю и не реализовываю свои композиторские планы. Поэтому я решил ограничить свою занятость как диджея, чтобы было больше времени на композиторскую и концертную деятельность, которыми я занимаюсь сейчас. Но диджеинг я не бросаю, так как это так же часть меня.

С чем связан поиск звучания, которое мы слышим в альбоме Opus 1?

Мне всегда хотелось перенести классическое содержание композиции, которая обладает некой осмысленной историей, в электронную форму. Например, совмещать синтезаторы с академическими или живыми инструментами.

Почему тебе важно использовать во время живых выступлений модульные синтезаторы с винтажными процессорами звука? Это выход за форму?

Важности в этом нет. Просто нужно найти и создать тот звук, который у меня в голове, который должен звучать именно так. Модульные синтезаторы могут создать определенный интересный и оригинальный тембр. Я больше верю в аналоговые инструменты, потому что эти штуки звучат по-настоящему. Они могут звучать даже не так качественно, как звучат современные, но что-то дышит в них.

А расскажи как ты вообще создаешь свою музыку, о самом процессе?

Сперва я люблю написать сценарий, историю, строчки. Хочу передать какую-то идею или эмоцию. В последние годы могу записать какой-то небольшой рассказ, какие-то важные темы или описать звук в трех-четырех словах, они могут быть очень банальными. Потом я его ищу, создаю или играю на фортепиано. Задаю какую-то гармонию, мелодию, она должна ассоциироваться с тем, что у меня внутри. Во время процесса ты получаешь вдохновение, ты должен постоянно находиться в каком-то творческом процессе.

А бывают моменты, когда ничего не хочется делать?

Хочется всегда, одержимость уже в голове. Но иногда я не слышу и не вижу музыку так, как следует. Это для меня всегда катастрофические дни, потому что я начинаю себя чувствовать бесполезным. В творчестве должно быть легко. Но это не значит, что ты должен сидеть на диване и ждать этой легкости, ты должен каждый день что-то делать. Можно переключаться, заниматься какими-то более техническими вещами, а сочинение оставить до того момента пока не вернется музыкальное видение.

Ты быстро пишешь композиции?

Могу за ночь написать, а могу и за месяц. Самыми классными получаются те, которые быстро, но это случается не слишком часто.

Ты когда-нибудь представлял свою аудиторию?

Интересный вопрос, даже не знаю, наверное та, которая готова пережить со мной этот момент. На самом деле я пишу музыку для себя, это эгоистический момент. Хочу получить удовлетворение от нее. Если ты понимаешь, что это здорово, значит кому-то точно понравится, а сколько будет людей не так важно.

Твоей аудиторией может быть абсолютно любой человек?

Да, потому что моя музыка обладает таким личностным характером, которое каждый может примерить к себе. Это может быть даже маленький ребенок, на самом деле. Мне было очень приятно, когда на презентации Opus 1 родители пришли со своими детьми. Было очень интересно за ними наблюдать.

Почему ты решил жить уединенно в Подмосковье?

В первую очередь, для меня важно спокойствие и тишина. Здесь я могу погрузиться в себя. Все-таки мегаполис — это мегаполис, постоянно что-то отвлекает. Ну и, конечно, природа, как она может не нравиться?

Где ты выступаешь помимо Москвы, и какие площадки тебе больше всего нравятся?

Выступаю в разных местах, но чаше в России. Моя цель сейчас — максимально раскрыться в композиторской деятельности. Затем максимально поделиться своим творчеством на своей родине, где есть и поддержка, и критика… А потом думать о музыкальном туре в другие страны.

Мне интересно, какую музыку ты сам слушаешь?

Все, что было до 90-х. Современного очень мало. Есть определенные группы и музыканты, тут я не буду оригинален, Radiohead, Nils Frahm или Gorillaz. Я большой фанат Pink Floyd и классической музыки.

Ты вообще не слушаешь клубную музыку?

Я клубную музыку не слушаю. Ну серьезно, вообще. Только, если мне надо подготовиться к сетам, я за два дня сажусь и начинаю отбирать.

А как ты отбираешь музыку? Ты же должен в новой музыке ориентироваться?

Я ориентируюсь на свой вкус. Это сложилось с опытом. Я знаю определенные лейблы или порталы, где и отбираю музыку для своих сетов.

А диджей-сет каждый раз новый?

Материал я не так быстро освежаю. Внедряю по чуть-чуть какие-то новые треки, и сет обновляется. Я рисую картину из определенного количества треков, но их нужно хорошо знать, чтобы понимать, когда и как их использовать. Кого ты удивишь только новым материалом? Ты удивишь в том случае, если сыграешь нужное в нужное время, в нужном месте и подашь это правильно.

Azamat сочиняет невероятную музыку, которая бьет прямо в сердце. Это очень личное творчество, которое при звучании заполняет собой все вокруг. Прибавьте громкость и прислушайтесь, может это и правда ваша история?

Алиса Абаева

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