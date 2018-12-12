В этот день 12 декабря 1993 года граждане РФ приняли участие в утверждении действующей Конституции. Граждане РФ избрали членов первого созыва Государственной думы РФ. Представители нескольких фракций потребовали переписать Основной закон, чтобы сделать его более удобным и в меньшей степени находиться в зависимости от правительства. ГД взяла Основной закон на прицел и хочет усиления своих полномочий.

Инициативные трабования были озвучены во вторник на думской пленарке лидеры сразу трех думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Каждый из них указал на изъяны Конституции РФ, исходя из свой партийно-идеологической ориентации. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что этот документ «не обеспечивает вывод страны из кризиса и душит социальную сферу». Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не нравится указание на «многонациональный народ», в то время как государствообразующим народом, по его словам, являются русские.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил, помимо всего прочего, наделить Госдуму полномочиями по отставке кабинета министров. «Госдума должна иметь право выразить недоверие правительству без опасений быть распущенной. Правительство должно уйти в отставку, если утратит доверие представителей народа», — заявил Миронов.

Неудовольствие по поводу «маленьких полномочий парламента» выразил и Жириновский. Под конец в Госдуме и вовсе заявили, что не надо относиться к Конституции как к «священной корове».

Сказанное депутатами, конечно, можно списать на популизм и желание «попасть в струю». Известно, что разговоры об изменении Основного закона активизировались именно в последние месяцы и чаще всего в контексте ожидаемого транзита власти в 2024 году. Однако депутатов вряд ли волнует продление в том или ином виде полномочий действующего президента. Заводя разговоры об изменении Конституции, они, судя по всему, метили в правительство, сами же выступления выглядят как заранее согласованная акция.

А чтобы не подумали плохого про спикера Госдумы Вячеслава Володина, о котором то и дело говорят, что он конфликтует со всеми — и с администрацией президента, и с правительством, и с руководством партии «Единая Россия» (сам спикер это отрицает и рассказывает о «хороших рабочих отношениях), депутаты из парламентского большинства фактически высказались против каких-либо радикальных правок Конституции. Так, первый вице-спикер Госдумы от «Единой России» Александр Жуков сказал, что и в нынешнем виде она остается «прочной основой для нашего демократического государства». Взаимоотношения же Госдумы с другими органами власти он охарактеризовал в терминах «эффективного сотрудничества».

Между тем, в последнее время активизировались слухи о стремительно снижающемся политическом весе Вячеслава Володина, деятельность которого конкуренты пытаются ограничить исключительно стенами Госдумы и лишить возможностей добиваться влияния и авторитета в других местах. У спикера «увели» аппарат партии «Единая Россия» и ОНФ, по-прежнему якобы сохраняется напряжение в его отношениях с руководством президентской администрации, вроде как разрушился и тактический союз спикера Госдумы с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Не исключено, что на этом фоне Володин решил нанести ответный удар и выбрал своей мишенью правительство, которое и подверглось критике устами лидеров так называемых оппозиционных фракций.

Впрочем, Дума, хоть и огрызается, все еще слаба. Во вторник депутаты все же одобрили в первом чтении внесенный правительством скандальный законопроект о ликвидации унитарных предприятий. Примечательно, что этот документ депутаты уже обсуждали в первом чтении в конце ноября и проводили по нему парламентские слушания, но не сумели вынудить чиновников с Краснопресненской набережной отозвать проект или хотя бы серьезно его переработать.

Между тем, в КПРФ, например, утверждают, что этот закон будет «пострашнее, чем повышение пенсионного возраста». Если коротко, в Думе опасаются, что ликвидация унитарных предприятий приведет к монополии частного сектора в наиболее чувствительных для населения секторах — фармацевтическом, транспортном, жилищно-коммунальном и т. д. Результатом этого станут резко возросшие тарифы на услуги населению. «Сейчас муниципалитеты владеют водоканалами, водоотведением — это хочет хапнуть частный сектор», — пояснил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.

Из-под действия закона выводятся только ГУПЫ и МУПы в сфере национальной безопасности, обороны и естественных монополий. Между тем, не каждый знает, что в статусе унитарных предприятий работают, например, Почта России, Эрмитаж, Центр ядерной физики, заметили в Госдуме. Так что речь идет не только о стоимости услуг для граждан, но и имуществе ликвидируемых организаций. Хотя в правительстве утверждают, что провели антикоррупционную экспертизу и не видят угроз. При этом именно отсутствие такой экспертизы и стало причиной задержек с прохождением этого документа в Госдуме.

Елена Земскова

.