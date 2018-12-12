Совет Федерации отклонит закон о ликвидации или реорганизации ГУП и МУП на товарных рынках с 2019 года. Этот закон — антиконституционный, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Накануне закон был принят Госдумой в первом чтении.

Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации этот документ не одобрит. «Мы уже сообщили об этом в администрацию президента», — добавила она. По словам Матвиенко, закон нарушает принципы распределения полномочий: федеральным законом пытаются регулировать сферу деятельности субъектов федерации и муниципалитетов.

Матвиенко обратилась к присутствующему в Совфеде спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением не принимать это закон. Володин в ответ заметил, что депутаты не смогут не учесть этой позиции Совфеда, однако документ можно доработать, а не отклонять.

Законопроект, внесенный правительством РФ, запрещает с 2019 года создание новых ГУП и МУП, за исключением отдельных случаев. Исключение сделано для унитарных предприятий, созданных, во-первых, в соответствии с федеральными законами, актами президента или правительства, во-вторых, учредителями которых выступают Минобороны и ФСБ, в-третьих, в сфере естественных монополий.

Предполагается, что унитарные предприятия могут быть преобразованы в акционерные общества или бюджетные учреждения, что позволит открыть рынки для малого бизнеса. Если же собственник не примет меры для реорганизации такого предприятия, то антимонопольный орган будет вынужден обратиться в суд с исковыми требованиями о его ликвидации.

Напомним, что в Госдуме принятие данного закона вызвало серьезные споры. Многие депутаты высказались против его принятия, указав на многочисленные риски, в том числе социально-экономического и коррупционного характера.

Так, депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что ликвидация ГУП и МУП может вызвать последствия, превышающие по своему негативному эффекту повышение в России пенсионного возраста. «Кому вдруг стала не угодна госсобственность? У нас работает по всей стране всего 18 тыс. унитарных предприятий против 17 млн частных предпринимателей», — отметил Арефьев.

Среди таких унитарных предприятий — «Почта России», «Мосфильм», петербургский Эрмитаж, Центр ядерной физики, напомнил депутат. Он убежден, что у инициаторов этого законопроекта «есть потребность приватизировать унитарные предприятия, сделать из них акционерные общества и продать акции, возможно, также иностранцам».

Большую озабоченность вызывает грядущая ликвидации муниципальных унитарных предприятий, продолжил Арефьев. «Сейчас муниципалитеты владеют водоканалами, водоотведением — это хочет хапнуть частный сектор. В Астрахани „Лукойл“ уже хотел взять в концессию теплосети, при этом народу обещали, что „теперь заживем“, а в итоге эта компания вздрючила цены на все в два раза и потом с ней целый год судились по поводу задолженности, образовавшейся за услуги у людей», — привел пример депутат.

«Кому мешают муниципальные котельные, водоканалы? Теперь их хотят сделать частными и отпустить все тарифы», — указал депутат, заявив попутно, что принятие этого закона «будет пострашнее, чем повышение пенсионного возраста».

Другие парламентарии также выразили озабоченность по поводу работы аптек и транспортных компаний, многие из которых сейчас работают в форме унитарных предприятий. «Появятся монополисты, которые вздуют цены и будут доить эту территорию и никакие МУПы заново там открыться уже не смогут», — выразил обеспокоенность депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Однако в «Единой России» утверждают, что принятием этого закона правительство хочет сделать рынок услуг конкурентным.

.