Курс доллара США расчетами «на завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:01 мск потерял 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,32 рубля. При этом курс евро к этому времени опустился на 2 копейки до 75,1275 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, сегодня на площадках в Азии нефть торгуется в плюсе. «С открытия торгов стоит ожидать незначительного укрепления рубля. По нефти возможны разнонаправленные колебания перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам нефти. Я прогнозирую восстановление цены на нефть марки Brent до $62 за баррель к закрытию дня. Если ожидания оправдаются, то пара доллар/рубль снизится до 66,05 руб.», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «в паре евро/рубль поддержка проходит через уровень 75,05 руб.». «Если евро вновь окажется под давлением на рынке Форекс, то ждите его пробой и падение до 74,75 руб. Для восходящей коррекции после падения цель находится на уровне 75,60 руб. за единицу европейской валюты», — указывает Антонов.

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