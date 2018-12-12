Палата представителей Конгресса США во вторник приняла три резолюции, касающихся Украины. В соответствии с резолюцией Голодомор 1932—1933 годов признается «геноцидом украинского народа».

Также Палата представителей утвердила резолюцию, в которой осуждается «военная агрессия, совершенная РФ в отношении Украины в Керченском проливе». Инцидент назван в документе «нарушением обязательных к исполнению международных норм и договоренностей». Он призывает Россию «немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет государства и чинить препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив».

Кроме того, как сообщалось ранее, в Конгрессе США одобрили резолюцию против завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

«Ударный день поддержки Украины в США. Благодарен Палате представителей Конгресса США, которая приняла сразу три очень важных резолюции… Особенно приятно, что все три резолюции были приняты единогласно», — прокомментировал решения президент Украины Петр Порошенко.

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