В России 12 декабря отмечается День Конституции.

25 лет назад, 12 декабря 1993 года был принят основной документ, за текст Конституции россияне голосовали на референдуме. Год спустя указом президента этот день стал государственным праздником.

Недавно председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что День Конституции надо сделать нерабочим для повышения статуса праздника.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов поддерживает эту идею, однако считает, что взамен можно сделать рабочим День России, который празднуется 12 июня.

«Как известно, 12 июня была принята так называемая декларация независимости России о суверенитете. А Конституция 1993 года 12 декабря была как раз-таки тем актом, который во многом предотвратил дальнейший распад (страны). Поэтому если праздновать что-то, предлагаю 12 июня перенести на 12 декабря», — цитирует его РИА «Новости».

Впрочем, в Госдуме в последнее время наблюдается движение во вопросам Конституции. Накануне депутаты нижней палаты российского парламента выступили с предложениями об изменении Основного закона страны. Как по команде, инициативу озвучили во вторник на думской пленарке лидеры сразу трех думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

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