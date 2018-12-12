С момента появления услуги регистрации транспортных средств во флагманских офисах «Мои Документы» было совершено уже более 40 тысяч регистрационных действий. Об этом 12 декабря сообщила пресс – служба столичных центров госуслуг.



Услуга существует с января 2018 года. С открытием флагманского офиса ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» у москвичей появилась уникальная возможность – получить новые номера на автомобиль в центре госуслуг, а с июня этого же года новинка доступна и во флагмане ЮЗАО в ТРЦ «Спектр». Парковки торговых центров оборудованы площадками для осмотра транспортных средств для комфортного получения услуги.



Зарегистрировать транспортное средство в офисе «Мои Документы» удобно по многим причинам. Получить услугу можно в любое удобное время работы флагмана: ежедневно с 10 утра до 10 вечера. А наличие предзаписи позволяет экономить время и приходить в центр прямо к назначенному часу.



«Мои Документы» – это 129 комфортных офисов, расположенных в каждом районе Москвы. Во время одного визита в центр можно обратиться сразу за несколькими услугами и воспользоваться дополнительными сервисами. А во флагманских офисах – еще и проверить здоровье, перекусить в кафе, получить услуги нотариуса или купить билеты на концерт.

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