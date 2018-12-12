версия для печати

Московская жизнь

Несколько десятков автомобилей прошли регистрацию в центрах 'Мои Документы'

Фото: www.flickr.com

Несколько десятков автомобилей прошли регистрацию в центрах "Мои Документы"

Информационный Центр Правительства Москвы 12 декабря 2018г., 14:58

Услуга оказалась полезной для 40 тысяч владельцев транспортных средств

.

С момента появления услуги регистрации транспортных средств во флагманских офисах «Мои Документы» было совершено уже более 40 тысяч регистрационных действий. Об этом 12 декабря сообщила пресс – служба столичных центров госуслуг.

Услуга существует с января 2018 года. С открытием флагманского офиса ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» у москвичей появилась уникальная возможность – получить новые номера на автомобиль в центре госуслуг, а с июня этого же года новинка доступна и во флагмане ЮЗАО в ТРЦ «Спектр». Парковки торговых центров оборудованы площадками для осмотра транспортных средств для комфортного получения услуги.

Зарегистрировать транспортное средство в офисе «Мои Документы» удобно по многим причинам. Получить услугу можно в любое удобное время работы флагмана: ежедневно с 10 утра до 10 вечера. А наличие предзаписи позволяет экономить время и приходить в центр прямо к назначенному часу.

«Мои Документы» – это 129 комфортных офисов, расположенных в каждом районе Москвы. Во время одного визита в центр можно обратиться сразу за несколькими услугами и воспользоваться дополнительными сервисами. А во флагманских офисах – еще и проверить здоровье, перекусить в кафе, получить услуги нотариуса или купить билеты на концерт.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   