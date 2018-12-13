Гаджет
Ожидается повышение цен на интернет в Москве
В диапазоне пяти процентов тарифы повысят несколько провайдерских компаний.
Несколько интернет-провайдеров в Москве повысят цены на свои услуги с 1 января 2019 года. Среди них RiNet и МГТС.
RiNet повысит стоимость услуг на 5%. В компании объяснили это повышением НДС, "пакетом Яровой" и поправками к постановлению правительства о взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.
У МГТС цены выросли на 50 рублей. При этом в компании не связывают рост цен с "законом Яровой". Там заявили, что регулярно обновляют тарифы для соответствия запросам потребителей, в первую очередь по скорости.
Большинство требований "пакета Яровой" по хранению информации вступили в силу с 1 июля. Теперь операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и СМС, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить любые электронные сообщения пользователей.
Из-за введения закона провайдеры начали повышать цены на 8–10% еще в мае. О росте цен на домашний интернет на 30 рублей с 1 ноября сообщал "Ростелеком". Изменения касаются архивных тарифов и должны произойти во всех регионах.
В дочернем провайдере "Мегафона" Netbynet, а также в "Акадо" сообщили, что продолжают анализировать ситуацию, и о конкретных изменениях пока не говорят..
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