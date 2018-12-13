В правительстве Москвы подписано постановление об установлении размеров соцвыплат в 2019

Состоялось подписание постановления об установлении размеров социальных и иных выплат на 2019 году в правительстве Москвы.

Отмечается, что правительство Москвы постановляет установить величину городского социального стандарта в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии.

«Об утверждении положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Москвы» ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии некоторых категорий работающих пенсионеров, указанных в п. 6 приложения к постановлению правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП «Об утверждении положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Москвы» в размере 17 тыс. 500 руб.», - говорится в документе.

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