Экономика
Утверждена величина социальных выплат для 2019 года
Правительство Москвы устанавливает московский социальный стандарт по выплатам в 2019.
В правительстве Москвы подписано постановление об установлении размеров соцвыплат в 2019
Состоялось подписание постановления об установлении размеров социальных и иных выплат на 2019 году в правительстве Москвы.
Отмечается, что правительство Москвы постановляет установить величину городского социального стандарта в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии.
«Об утверждении положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Москвы» ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии некоторых категорий работающих пенсионеров, указанных в п. 6 приложения к постановлению правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП «Об утверждении положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Москвы» в размере 17 тыс. 500 руб.», - говорится в документе..
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