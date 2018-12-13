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Автомагистраль

Движение по улице Стахановская ограничат до марта месяца

Фото: www.flickr.com

Движение по улице Стахановская ограничат до марта месяца

Информационный Центр Правительства Москвы 13 декабря 2018г., 12:00

Ограничения на движение транспорта по улице Стахановская вступают в силу с 20 декабря по 15 марта

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В районе улицы Стахановская вводится ограничение движения с 20 декабря по 15 марта. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничение вводится в связи с проведением инженерных работ.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на ул. Стахановская будет введено на Проектируемом проезде №770 от д. 33, корп. 1 по Саратовскому проезду до д. 13, корп. 2 на ул. Васильцовский Стан с 20 декабря по 15 марта круглосуточно», - говорится в сообщении.

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