Здесь интересно

В театральную афишу столицы возвращается знаковый спектакль Московского театра мюзикла "Принцесса цирка": эта постановка стала первой в истории прославленной оперетты, соединившей в себе цирк и театральное искусство; также это первый спектакль Театра мюзикла, поставленный совместно с всемирно известным театром-цирком "7 пальцев" (The 7 fingers, Канада); наконец, этот "мюзикл нового поколения" открыл новую сцену Театра мюзикла – в здании легендарного кинотеатра "Россия" на Пушкинской площади.

С 14 декабря и до окончания новогодних праздников (8 января) снова на сцене – великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс и полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

Сюжет мюзикла "Принцесса цирка" значительно отличается от классической оперетты. Никогда прежде цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля – арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей "7 пальцев" Себастьян Солдевилья. За хореографию в спектакле отвечала Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов ("Чикаго", "Отверженные", "Бриолин") и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.

Главные роли в "Принцессе цирка" исполняют Максим Заусалин, Евгений Шириков, Валерия Ланская, Юлия Арсенина, заслуженный артист России Павел Любимцев, обладательницы премии "Золотая Маска" Оксана Костецкая и Мария Биорк, Елена Моисеева, Алексей Колган, Марат Абдрахимов, Анна Гученкова, Екатерина Новоселова, Елизавета Пащенко и другие звезды театра, кино, телевидения и мюзиклов. Специально для Ефима Шифрина была написана новая роль.

Московский театр мюзикла

ул. Новозаводская, д. 27



14.12

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