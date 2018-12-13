Московская сцена

15 декабря в обновленном концертном зале ЦДП пройдет аудио-визуальное шоу немецкого звукового художника ALVA NOTO, известного широким кругам как соавтора Ryuichi Sakamoto по саундтреку к фильму "Выживший". Выступление откроет серию ежемесячных концертов "AND!?" промоутерской группы "AND Concert".

ALVA NOTO – сценическое имя Карстена Николая, немецкого звукового художника из Берлина, самого влиятельного из артистов, работающих на стыке музыки, искусства и науки. Это артист, который много лет проводит по восемь часов в день в студии, но не меньше, чем музыкой, при создании своих звуковых ландшафтов вдохновляется кинематографом, архитектурой и звуками окружающей среды. Его альбомы – это всегда саундтреки к визуалам и ощущениям, которые он испытывал в определенный момент времени. В качестве визуального артиста Карстен участвовал во множестве выставок, в том числе на двух Венецианских биеннале.

В 1996-м году Карстен запустил лейбл NOTON, который в 1999-м превратился в RASTER-NOTON и стал со временем настоящим символом интеллектуального и экспериментального техно. Впрочем, жанром техно творчество ALVA NOTO никогда не ограничивалось, а систематические коллаборации с такими людьми, как Ryuichi Sakamoto, Ryoji Ikeda, Blixa Bargeld или Mika Vainio классифицировать в принципе невозможно.

Выпущенный в марте этого года альбом Unieqav раскрывает именно ритмичный аспект музыки Alva Noto (как и другие его релизы из серии Uni). Триггером для его записи стала ночь в "Бергхайне", когда Карстен, по его словам, почувствовал полное единение с аудиторией, играя свой новый трек ("я знаю акустику этого места очень хорошо, это великое место для изучения звука"). Если кто-то здесь цинично усмехнется, спешим разочаровать: наркотики Карстен принципиально не употребляет, получая свою дозу серотонина именно от создания музыки.

Да и ночные клубы не являются для Alva Noto главным местом действия – интересней говорить о таких площадках, как Сиднейский оперный театр, нью-йоркский музей Guggenheim, лондонский Tate Modern или парижский Pompidu.

Новое шоу Unieqav он представил в берлинском Funkhaus, бывшем ГДР-овском телерадиовещательном центре, а теперь везет свое аудиовизуальное шоу в Москву.

Билеты без наценки от 1500 рублей доступны на сайте.

Концертный зал ЦДП

15.12

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