Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании деятельности служб заказов такси (агрегаторов).

Законопроектом впервые вводятся понятия, касающиеся деятельности агрегаторов, устанавливаются основания для ее осуществления, определяется порядок ведения реестра, а также вводится ответственность для служб заказа такси.

В частности, предусмотрен запрет на передачу заявок клиентов лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси. Также закрепляется порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира. Помимо этого, устанавливается запрет на передачу разрешений на деятельности такси третьим лицам.

Законопроектом вводится требования к такси и водителям. Так, автомобиль должен выглядеть, как такси и в ряде случаев быть оборудован таксометром. При этом запрещается использовать для перевозки пассажиров автомобили, зарегистрированные за пределами РФ.

Право на работу таксистом обладает водитель с общим водительским стажем не менее трех лет, он также должен проходить медосмотры, говорится в документе. В Госдуме также высказались за запрет иностранцам работать водителями такси в России.

«На первом этапе запретить иностранцам управлять легковыми такси. Уверен, что у нас достаточно водителей сегодня, которые способны управлять этим транспортом», — заявил, в частности глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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