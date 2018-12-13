Исследование ученых из Северо-Западного университета в США показало: пыль живая и опасна.

Учёные из Северо-Западного университета США доказали, что вместе с микробами в частицах пыли находится антибактериальное вещество триклозан, которое не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает их устойчивыми к различным видам антибиотиков. То есть они становятся смертельно опасными для организма человека.

Исследования показали, что пыль в спортзалах, барах, библиотеках или вузах гарантированно содержит триклозан, попавший под запрет в качестве компонента для средств гигиены ещё в 2016 году. Из-за такой мутации большая часть микроорганизмов, присутствующих в обычной пыли, почти не поддаётся лечению, а для полного выздоровления необходимо выделять особые белки и разбираться с генетическим составом бактерий, проводя специальную терапию.

Триклозан, триклокарбан и некоторые парабены добавляют в качестве антимикробных веществ в зубные пасты, моющие средства, крема. В итоге они попадают в пыль, которая накапливается в помещениях, и надолго в ней остаются.

Чтобы это выяснить, исследователи под руководством Эрики Хартманн из Инженерной школы Маккормика в Северо-Западном университете провели исследования в 42 спортивных учреждениях штата Орегон. Ученые в сумме обнаружили в образцах более 1400 видов микроорганизмов. 370 из них (26%) встречались более чем в половине, а шесть — в 75% помещений. Исследователи нашли в образцах генетические маркеры, свидетельствующие о том, что микроорганизмы в пыли устойчивы к антибиотикам.

Исследователи полагают, что полученные ими результаты показывают, что от антимикробных веществ лучше отказаться.

.