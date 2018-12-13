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Образование/Карьера
Cтартовал общественный проект "Учитель для России"
Целью проекта является ускоренное развитие школьников и формирование в них личности как таковой.
Программа "Учитель для России" – это общественный проект. В него входят специалисты, изучившие российскую систему образования и способные дать импульс для ее обновления и развития.
Программа призвана стать катализатором развития для массовых российских школ, где учится большинство детей в нашей стране и формируется будущее нашего общества.
В утреннем шоу "Встань москвичом" побывала Алена Маркович – сооснователь и руководитель программы "Учитель для России". В эфире радиостанции "Москва FM" она подробнее рассказала о проекте и объяснила, как принять в нем участие..
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