Образование/Карьера

Программа "Учитель для России" – это общественный проект. В него входят специалисты, изучившие российскую систему образования и способные дать импульс для ее обновления и развития.

Программа призвана стать катализатором развития для массовых российских школ, где учится большинство детей в нашей стране и формируется будущее нашего общества.

В утреннем шоу "Встань москвичом" побывала Алена Маркович – сооснователь и руководитель программы "Учитель для России". В эфире радиостанции "Москва FM" она подробнее рассказала о проекте и объяснила, как принять в нем участие.

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