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Образование/Карьера

Cтартовал общественный проект 'Учитель для России'

Фото: depositphotos/ Syda_Productions

Cтартовал общественный проект "Учитель для России"

M24.ru 13 декабря 2018г., 15:09

Целью проекта является ускоренное развитие школьников и формирование в них личности как таковой

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Программа "Учитель для России" – это общественный проект. В него входят специалисты, изучившие российскую систему образования и способные дать импульс для ее обновления и развития.

Программа призвана стать катализатором развития для массовых российских школ, где учится большинство детей в нашей стране и формируется будущее нашего общества.

В утреннем шоу "Встань москвичом" побывала Алена Маркович – сооснователь и руководитель программы "Учитель для России". В эфире радиостанции "Москва FM" она подробнее рассказала о проекте и объяснила, как принять в нем участие.

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Москва-Инфо
   