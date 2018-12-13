Экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования Москвы постоянно ведет работу по контролю организации качества питания в образовательных организациях города. Об этом 13 декабря сообщила председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания при совете родительской общественности Наталья Анпеткова.

«Комиссия по питанию проводит мониторинги среди обучающихся и родителей по вкусовым предпочтениям, по безопасности и качеству питания, а также ассортименту буфетной продукции», - сказала Наталья Анпеткова.

Она также отметила, что ведется активное взаимодействие со службами Роспотребнадзор, МосГик и проводит совместные мероприятия со службой финансового контроля, городской дирекцией и Независимой Саморегулирующей Организацией.

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