Семь дошкольных образовательных учреждений введут в эксплуатацию в ТиНАО по итогам 2018 года. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.



«По итогам 2018 года в ТиНАО введут в эксплуатацию семь дошкольных образовательных учреждений за счет средств Адресной инвестиционной программы и внебюджетных источников», - приводятся в сообщении слова Владимира Жидкина.



Он также отметил, что, в частности, до конца года в пос. Кокошкино введут в эксплу атацию детский сад со столярной мастерской и хореографическим классом по адресу: ул. Школьная, д. 3. Учреждение рассчитано на 300 малышей. В садике обустроят 12 групп, каждая группа рассчитана на 25 мест. В ДОУ появится спортивный и музыкальный залы, комнаты для занятий в тематических кружках, столовая полного цикла, медицинский блок, игровые площадки с навесами для занятий на открытом воздухе. Здание будет полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями.



«Нынешний год можно считать прорывным в плане создания социальной инфраструктуры. Более 12 объектов появится на присоединенных территориях до конца года», - добавил Владимир Жидкин.

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