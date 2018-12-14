Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России, которые предлагала Украина и ряд стран Восточной Европы.



Европейский совет «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией». Власти ЕС потребовали от России немедленного освобождения задержанных украинских моряков, возвращения кораблей ВМС Украины и обеспечения свободы мореплавания через Керченский пролив. «Применению Россией военной силы нет оправдания», — подчеркивается в заявлении.



В качестве ответа на действия Москвы Европейский совет заявляет. что готов принять меры «по дальнейшему укреплению поддержки пострадавших районов Украины». Однако о конкретных мерах в отношении России в документе не говорится.



Накануне агентство Reuters опубликовало слова одного из представителей Германии на саммите ЕС в Брюсселе. По словам собеседника агентства, оставшегося анонимным, странам ЕС так и не удалось прийти к единому мнению о новых санкциях в отношении России.



Действовавшие ранее санкции против России Евросоюз продлил на полгода. Как сообщил 13 декабря глава Совета ЕС Дональд Туск, это связано с «нулевым прогрессом» в выполнении Минских соглашений.

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