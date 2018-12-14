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Персона

Орденом наградил Киру Найтли принц Чарльз

Фото: © Стоп-кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Орденом наградил Киру Найтли принц Чарльз

ИА «РОСБАЛТ» 14 декабря 2018г., 08:06

Большой вклад в драматическое искусство и благотворительность со стороны Киры Найтли высоко оценили при дворе Великобритании

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Актриса Кира Найтли получила знаки отличия офицера Ордена Британской империи. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, где проходила церемония.

«Поздравляем Киру Найтли, которая получила знаки отличия Ордена Британской империи за свою службу в сфере драматического искусства и благотворительности», — говорится в сообщении.
 
Награду 33-летней актрисе вручил принц Уэльский Чарльз.
 
Кира Найтли известна по участию в кинофраншизе «Пираты Карибского моря», а также исполнению роли Анны Карениной в экранизации романа Льва Толстого.

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