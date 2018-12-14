Личный бюджет

Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году. В частности, организации призвали россиян обратить внимание на отличия "игристых винных напитков" и настоящего шампанского.

Как пояснили в пресс-службе Роскачества, "игристые винные напитки", как правило, имеют красивые иностранные названия и форму бутылки, а также разноцветную фольгу.

"Пахнуть может чем угодно – от персика до клубники. Только к классическому игристому вину они имеют очень отдаленное отношение", – сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Отмечается, что в такой бутылке может содержаться до 50 процентов виноматериала, остальное – вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" – искусственная газация.

Крепость такого напитка составляет около 8%, а его стоимость – в районе 150 рублей. В Роскачестве подчеркнули, что ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене.

По оценке Роскачества, цены на "не самое плохое" российское вино могут начинаться от 200 – 300 рублей. Но "самые интересные" игристые вина, которые произведены классическим методом, будут стоить от 1500 рублей.

Идеальная температура подачи большинства вин колеблется от шести до девяти градусов. Для коллекционных вин она может подниматься до 10 градусов, а недорогое шампанское приятнее пить ледяным, добавили в Роскачестве.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору хорошего вина, а также рассказали об оптимальных условиях его хранения и особенностях надписей на этикетках.

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