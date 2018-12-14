Карты "Тройка", посвященные открытию новой сцены Театра Олега Табакова, появились в кассах столичного метро. Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Коллекция тематических карт "Тройка" напомнит горожанам об открытии Театра Олега Табакова после ремонта. Приобрести карты "Тройка" к открытию новой сцены театра можно в кассах на станции метро "Сухаревская". Проездные билеты выпустили тиражом в одну тысячу экземпляров", – рассказала она.

На лицевой стороне новой карты изображены стадии рождения бабочки, а под рисунком расположилась надпись: "Метаморфозы артиста". Также на карте изображен логотип Театра Олега Табакова.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, новое здание театра на Малой Сухаревской площади открылось после капитального ремонта 8 декабря. Первый спектакль там пройдет 14 декабря. Горожанам решили напомнить об этом с помощью необычных проездных.

В декабре в метро также выпустили карту "Тройка" с дизайном, посвященным парку "Зарядье". На ней изображен парящий мост. Карты вышли тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Выпуск тематических карт и билетов в метро уже стал традицией. Такие акции напоминают пассажирам о памятных датах, крупных городских событиях, а также радуют новым дизайном коллекционеров.

На карту "Тройку" можно записать все виды билетов для проезда в метро, наземном городском транспорте и на МЦК. Ею также можно оплатить проезд в аэроэкспрессах, билеты и абонементы на пригородные электропоезда, входные билеты в Третьяковскую галерею, Московский зоопарк, Московский планетарий, музей "Московский транспорт".

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