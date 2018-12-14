Происшествия

Водитель Toyota Camry насмерть сбил женщину 1937 года рождения, которая находилась на пешеходном переходе в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Трагедия произошла 13 декабря около 20:00. За рулем иномарки был безработный мужчина 1969 года рождения. От полученных травм сбитая им пенсионерка скончалась на месте. Ее тело отвезли в морг.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

.