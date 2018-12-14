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Происшествия

ЧП случилось в Ново-Переделкино

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ЧП случилось в Ново-Переделкино

M24.ru 14 декабря 2018г., 09:18

Жертвой аварийной ситуации стал один человек

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Водитель Toyota Camry насмерть сбил женщину 1937 года рождения, которая находилась на пешеходном переходе в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

Трагедия произошла 13 декабря около 20:00. За рулем иномарки был безработный мужчина 1969 года рождения. От полученных травм сбитая им пенсионерка скончалась на месте. Ее тело отвезли в морг.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

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