Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов в Азии слабо снижаются после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.

К 8:15 мск февральские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 до $61,06 за баррель. Стоимость январского фьючерса на нефть WTI к этому времени опустилась на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,61 до $52,26 за баррель.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, «на торгах в Лондоне в четверг нефть продолжила дорожать, но очень умеренными темпами». «К вечеру четверга цена барреля выросла на 0,5% до $60,4. В четверг Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный обзор по нефтяному рынку. Согласно обзору, с 2008 года США снизили чистый импорт нефти более чем втрое. А в последнюю неделю ноября статистика показала, что Соединенные Штаты впервые стали чистыми экспортерами нефти», — говорится в обзоре эксперта.

Она напоминает, что, «по прогнозу МЭА, в 2019 году динамика рынка будет зависеть от способности Саудовской Аравии и ее крупнейшего партнера — России — регулировать цены на нефть путем сокращения добычи». «Тем не менее, США все равно в следующем году будут удерживать позицию мирового лидера в добыче нефти, и это может оказывать дополнительное давление на цены. Видимо, скептический взгляд МЭА на будущее нефтяного рынка не позволил цене на нефть 13 декабря существенно вырасти», — предполагает Мильчакова.

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